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Kültür Sanat

TRT Akademi bu kez Doğu Akdeniz Üniversitesindeydi

TRT’nin yayıncılık deneyimlerini geleceğin iletişimcilerine aktaran TRT Akademi, bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 17:50 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 17:54

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