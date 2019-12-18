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Kültür Sanat

Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefat etti

Türk sinemasının ünlü yönetmeni Tunç Başaran, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:38 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:38

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