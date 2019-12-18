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Kültür Sanat

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi kuruluyor

Çanakkale'de savaşlara ait belgeler dijital ortama taşınarak araştırmacıların hizmetine sunulacak. Piri Reis Müzesi, restorasyonun ardından Araştırma Merkezi'ne dönüştürülecek.

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:11 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:16

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