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Sisli
Kültür Sanat

Üniversite öğrencileri geleneksel sporları deneyimledi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etnospor Söyleşileri etkinliğine ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, ok atıp güreş tuttu, geleneksel sporları deneyimledi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:24 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 20:25

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