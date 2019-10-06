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Trabzon'da yıldırım düşme anı kamerada

Trabzon'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü, sürücüler Karadeniz Sahil Yolu'nda güçlükle ilerledi. Kentte, yıldırım düşme anı ise kameraya yansıdı.

06 Ekim 2019 Pazar 20:31 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 20:32

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