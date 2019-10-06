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Türkiye

Mersin'de çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı

Mersin'de sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı.

06 Ekim 2019 Pazar 16:38 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 16:48

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