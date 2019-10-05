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Türkiye

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 22:10 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 22:10

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