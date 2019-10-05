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Türkiye

Adana'da "tek şişte et pişirme" rekoru kırıldı

Adana'da 3. Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan "tek şişte et pişirme" rekoru 233,6 metreyle kırıldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 19:27 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 19:27

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