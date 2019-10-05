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Türkiye
Kahramanmaraş'ta kaza anı güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
05 Ekim 2019 Cumartesi 14:30 -
Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:41
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