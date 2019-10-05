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Türkiye

Bahçelievler'de ağacın devrilme anı kamerada

Bahçelievler'de ağacın yola devrilmesi sonucu park halinde bulunan iki araç zarar gördü. Ağacın devrilme anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:09 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:10

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