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Türkiye

Kuvvetli fırtına Maltepe'de bir okulun çatısını uçurdu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Maltepe'de bir okulun çatısı yerinden sökülerek park halindeki bazı araçların üzerine düştü.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:55 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:56

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