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Türkiye

Sakarya'da tır durağa çarptı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarında bulunan durağa daldı. Durakta bekleyen 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

06 Ekim 2019 Pazar 15:02 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 15:04

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