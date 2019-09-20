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Yaşam

Tilki karnını doyurmak için her gün onun evine gidiyor

Bingöl’de yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, hayvansever Mehmet Çapkın tarafından besleniyor.

20 Eylül 2019 Cuma 07:26 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 07:27

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