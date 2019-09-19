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"Yiğido" yine şampiyonluk peşinde

Sırtı minder görmeyen şampiyon… O, aldığı madalyalarla Türk bayrağını defalarca dalgalandırdı. Sivaslı milli güreşçi Taha Akgül, 3’üncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacak.

19 Eylül 2019 Perşembe 19:39 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 20:59

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