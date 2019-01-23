TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Terörden arındırılan Afrin'de hastaneler şifa dağıtıyor

Afrin halkı terör nedeniyle yıllarca mahrum kaldığı sağlık hizmetlerine Zeytin Dalı Operasyonu'nun ardından kavuştu. TRT World muhabiri Alaattin Kılıç, bölgedeki değişimi anlattı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:38 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:38

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