TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Bir yanda savaş diğer yanda kuraklık Afgan halkını göçe zorluyor

TRT Haber, Afganistan'da kendi topraklarında mülteci durumuna düşen Afganların yaşadığı kampları ziyaret etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:58 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:58

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