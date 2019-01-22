TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Dünya

İspanya'da kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor

İspanya'da 25 santimetre çapında, 100 metre derinliğindeki kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için yürütülen çalışmalar 9. gününü doldurdu.

22 Ocak 2019 Salı 20:27 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 20:27

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