TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Dünya

Çin'de yürüteçteki bir bebek merdivenden yuvarlandı

Çin'de bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden aşağı yuvarlanan yürüteçteki bir bebek, son anda kurtarıldı.

22 Ocak 2019 Salı 16:48 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 16:48

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