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Çin'de yürüteçteki bir bebek merdivenden yuvarlandı
Çin'de bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden aşağı yuvarlanan yürüteçteki bir bebek, son anda kurtarıldı.
22 Ocak 2019 Salı 16:48 -
Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 16:48
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