TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

İspanya'da kuyuya düşen çocuk kapsüllerle inilerek aranacak

İspanya'da 107 metre derinlikteki kuyuya düşen çocuğu arayan ekibe katılan maden işçileri, paralel kazılan bir başka kuyuya kapsüllerle inerek çocuğu bulmaya çalışacak.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:01 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:01

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