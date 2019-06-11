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Terör örgütü YPG/PKK, tarım arazilerinde yangın çıkardı

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Haseke ilinin kuzey kırsalındaki Kahtaniye'de 50 bin dönümlük buğday ekili alanda yangın çıkardı.

11 Haziran 2019 Salı 15:29 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 15:29

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