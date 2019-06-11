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Dünya

Almanya'da yağış ve fırtına hayatı felç etti

Almanya'nın güneyinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle sokaklar ve evler su altında kaldı, ağaçlar yerinden söküldü, yüzlerce otomobil ise zarar gördü.

11 Haziran 2019 Salı 15:05 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 15:05

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