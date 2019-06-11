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Dünya

Havada takla atan motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Brezilya'da yolu ortalayarak ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Hava takla atarak yere düşen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

11 Haziran 2019 Salı 11:24 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 11:24

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