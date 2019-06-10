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Dünya

ABD ve İngiltere'yi felaketler vurdu

ABD ve İngiltere felaketlerle savaşıyor. Dallas şehrinde şiddetli fırtına nedeniyle bir vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, Londra'daki yangında ise 20 daire kül oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:18 - Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:29

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