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Dünya

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. kül dumanları 7 kilometre yüksekliğe ulaştı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:03 - Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:03

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