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Dünya

İspanya'da lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

İspanya'da lunaparkta 'La Superolla' isimli bir oyun makinesi kontrolden çıktı. Meydana gelen olayda, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişi yaralandı.

09 Haziran 2019 Pazar 11:21 - Son Güncelleme 09 Haziran 2019 Pazar 11:21

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