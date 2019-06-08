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Dünya

Putin'in anlaşamadan ayrılma açıklaması yeni bir savaşın başlangıcı mı?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi. Peki bu sözler yeni bir silahlanma yarışının başlangıcı mı?

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:46 - Son Güncelleme 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:46

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