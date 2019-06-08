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Kazakistan'ın Nazarbayev ile 28 yıllık bağımsızlık süreci

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ardından ülke yeni liderini seçecek. Ülkenin bağımsızlık sürecini TRT Haber Diplomasi Muhabiri Nisa Yıldırım anlattı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:10 - Son Güncelleme 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:10

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