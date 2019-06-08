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Dünya

Polonya’da gökdelende yangın

Polonya’da dün bir gökdelenin üst katlarında sürmekte olan inşaat alanında yangın çıktı. Yangının, inşaatta kullanılan tahtaların tutuşması sonucu çıktığı açıklandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:07 - Son Güncelleme 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:07

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