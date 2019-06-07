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Dünya

Kazaya sebep oldu, kaçmaya çalışırken şarampole yuvarlandı

Rusya’da, kontrolsüz çıktığı anayoldaki bir araca çarparak kaza yerinden kaçmaya çalışan sürücü, bir süre sonra aracının kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

07 Haziran 2019 Cuma 14:29 - Son Güncelleme 07 Haziran 2019 Cuma 14:29

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