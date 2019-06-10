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Dünya

ABD'de vinç apartmanın üzerine devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'de şiddetli rüzgar, bir vinci devirdi. Apartmanın üzerine devrilen vinç bir kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:06 - Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:06

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