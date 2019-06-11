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Dünya

İngilizler 'Çılgın Golf Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi

Sıra dışı spor organizasyonları ile tanınan İngiltere, Çılgın Golf Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Ortaya ilginç, bir o kadar da keyifli görüntüler çıktı.

11 Haziran 2019 Salı 15:26 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 15:26

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