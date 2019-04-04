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Telefon çalmaya çalışan hırsızın üzerine reklam panosu düştü

ABD'nin Michigan eyaletinde telefon çalmaya çalışan bir hırsızın soygun girişimi kötü bitti. Telefonun bağlı olduğu reklam panosu üzerine düştü.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:59 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 15:59

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