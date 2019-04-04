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Macaristan'da yüzlerce kişiden "aptal yürüyüşü"

Macaristan'ın başkenti Budepeşte'de yüzlerce kişi 1 Nisan'da aptal yürüyüşü adını verdikleri bir geçit töreni düzenledi.

04 Nisan 2019 Perşembe 09:59 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 09:59

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