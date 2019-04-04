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Dünya

Brezilya’da canlı yayında silahlı soygun

Brezilya’da bir radyo istasyonunda canlı yayın yapıldığı sırada içeri giren 5 soyguncu, sunucu ve konukları soydu. Soygun anı ve yaşanan panik, kameraya yansıdı.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:33 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 12:33

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