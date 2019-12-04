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04.12.2019 - 00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
03.12.2019 - 23:55
İletişim Başkanı Altun: Müttefiklerimiz, terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemeyi bırakmalı
03.12.2019 - 21:08
5 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi
03.12.2019 - 17:13
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hiçbir milletvekilimizin aklı bir yere kiralanmamıştır
03.12.2019 - 16:55
MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor
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Tel Abyadlılardan Türkiye'ye "okul teşekkürü"
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da halk, teröristlerin zarar verdiği okulu onaran Türkiye'ye teşekkür etti.
03 Aralık 2019 Salı 22:37 -
Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 22:39
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