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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Londra'ya gitti. Erdoğan'ı Türk vatandaşları tezahüratlar ile karşıladı.

03 Aralık 2019 Salı 17:48 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 17:50

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