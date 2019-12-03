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Dünya

Rusya'da köprünün çökme anı kamerada

Rusya'da bir köprünün çökme anı araç kamerasınca kaydedildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

03 Aralık 2019 Salı 16:07 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 16:08

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