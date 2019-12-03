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03.12.2019 - 09:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye gidiyor
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Londra'da zirve içinde zirve yapılacak
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Çin’de 25 katlı apartmanda yangın
Çin’de 25 katlı apartmanın dördüncü katında başlayan yangın üst katlara sıçradı. İtfaiye ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
03 Aralık 2019 Salı 10:07 -
Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 10:07
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