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Dünya

Gizli buzlanma zincirleme kazaya yol açtı, 20 araç birbirine girdi

Güney Kore'de, buzlanan otoyolda meydana gelen zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi.

03 Aralık 2019 Salı 12:26 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 12:28

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