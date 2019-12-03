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Dünya

Sudan’da fabrikada patlama: 15 ölü

Sudan’da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 90’dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

03 Aralık 2019 Salı 16:48 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 16:52

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