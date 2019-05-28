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Dünya

Tekne az daha minibüsü deviriyordu

Almanya’da uygunsuz şekilde manevra yapan bir Rus teknesi kaptanı, geminin kıç kısmının park halindeki bir minibüse çarpmasına neden oldu.

28 Mayıs 2019 Salı 13:20 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 13:20

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