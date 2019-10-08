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Tekirdağ'da okul görevlisi depreme yakalanan hasta çocuğu sırtında taşıdı

Marmara'da 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında, Tekirdağ'da okul görevlisi depreme yakalanan SMA hastası çocuğu sırtında taşıdı. Olay okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

08 Ekim 2019 Salı 16:56 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 16:56

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