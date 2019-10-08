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Türkiye

Metrobüs kazası kamerada

Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

08 Ekim 2019 Salı 13:48 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 13:50

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