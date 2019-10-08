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Türkiye
Muğla'da sağanak su taşkınlarına neden oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi.
08 Ekim 2019 Salı 15:21 -
Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 15:24
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