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25
Aralık 2018
Salı
Yaşam

Tekirdağ'da bisikletli düğün konvoyu

Tekirdağ'da bisikletlerden oluşan düğün konvoyu görenleri şaşırttı. Bisiklet tutkunu gelin ve damat ilginç bir kutlamayla dünya evine girdi.

25.12.2018 - 11:03

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