TRT Haber

24
Aralık 2018
Pazartesi
Yaşam

Yardıma muhtaç hayvanlara kendi imkanlarıyla sahip çıkıyorlar

Sakarya'da yaşayan Zengin ailesi, yaralı hayvanları iyileştiriyor, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

24.12.2018 - 11:06

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