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Türkiye

Tedavi edilen 4 caretta caretta denize bırakıldı

Mersin'de, yaralı halde bulunan 4 caretta caretta, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından denize bırakıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:55 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 00:56

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