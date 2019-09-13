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Türkiye

Çorlu Deresi'nden siyah su akıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi bir kez daha kirlilikle gündemde. Çorlu Deresi'ndeki kirlilik suyun rengini değiştirdi. Siyah akan dere, bölge halkını da korkuttu.

13 Eylül 2019 Cuma 20:24 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 20:24

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