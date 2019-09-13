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Türkiye

Yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kuruladı

Muğla'da bir gazetecinin, yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kurulaması vatandaşlardan takdir aldı.

13 Eylül 2019 Cuma 21:43 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 21:47

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