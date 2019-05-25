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Dünya

Tayland'da kargo gemisi yandı: 130 kişi hastaneye kaldırıldı

Tayland’da bir limanda, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı, 130 kişi hastanelik oldu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:24 - Son Güncelleme 25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:24

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